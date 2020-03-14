قطر تسجل 58 حالة جديدة بكورونا

الدوحة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 320.

وذكر بيان وزارة الصحة، أن "54 حالة من الحالات الجديدة ترتبط بالحالات التي تم اكتشافها سابقًا بين العمالة الوافدة، أغلبيتهم ممن هم في الحجر الصحي، بالإضافة إلى 4 حالات انتقلت إليها العدوى نتيجة للاختلاط بمسافرين".

وأضاف البيان، أنه "تم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام، وهم يتمتعون بصحة جيدة جدا، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة".

وأكد على أن "الوزارة تقوم بتوسيع دائرة الفحص لمتابعة الحالات المحتملة التي اختلطت بها الحالات المصابة".

وأوضح البيان، أنه "من المتوقع أن تزيد عدد الحالات في الأيام القليلة المقبلة".

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وأوصت الوزارة بالتقليل من المناسبات الاجتماعية ذات التجمعات التي تفوق 50 شخصاً، والاقتصار على التجمعات العائلية في أضيق الحدود.

وأشارت إلى أهمية الامتناع عن المصافحة أو التقبيل عند التحية.

وفي وقت سابق الخميس، قررت السلطات القطرية إغلاق قاعات السينما والمسارح والأفراح، اعتباراً من الجمعة، حتى إشعارٍ آخر، في إجراء احترازي ضد كوورنا.

وحتى الجمعة، أصاب "كورونا" قرابة 140 ألفا في 133 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف و120، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.





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