كورونا.. الكويت تطالب مواطنيها بالبقاء في المنازل

الكويت/ الخليج 365

طالبت السلطات الكويتية، الجمعة، مواطنيها والمقيمين في البلاد بالبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) دعوة وزارة الإعلام، المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن أي تجمعات، وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوكالة، أن وزارة الداخلية، وجهت بـ"منع التجمعات في الواجهات البحرية وغيرها من الأماكن، حرصا على سلامة الجميع، وتطبيقا لتعليمات وزارة الصحة".

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والخميس، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 80، عقب تسجيل 8 حالات جديدة.

وأعلنت وزارة الأوقاف الكويتية، الجمعة، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.