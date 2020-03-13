دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نينتندو تكسب النزال في دعوى انتهاك براءة اختراع تصميم وحدة ألعاب "سويتش"

أخيراً وبعد عامين ونصف من الصولات والجولات في صالات المحاكم ظفرت الشركة اليابانية نينتندو بالفوز ضد الشركة الأمريكية Gamevice بدعوى الأخيرة انتهاك الأولى براءة اختراع تعود إليها في تصميم وحدة ألعاب سويتش وذراعها JoyCon.

وكانت شركة Gamevice قد قامت منتصف عام 2017 برفع دعوى ضد الشركة اليابانية تتهمها فيها بانتهاك براءة اختراع خاصة بها متعلقة بتصميم وحدة الألعاب وأذرع التحكم JoyCons؛ قائلة بأنها مشابهة للوحي الألعاب خاصتها وأذرع التحكم الخاصة بالهواتف الذكية التي تُصنعها.

كما أنها طالبت حينها بإيقاف استيراد وحدات ألعاب سوييش في الولايات المتحدة نظراً لما زعمته من انتهاك الشركة لحقوقها في هذا الجانب؛ لكن القرار النهائي من مكتب تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع الأمريكي وقف في النهاية في صف نينتندو.

حيث أعلن المكتب الأسبوع الماضي إنهاء القضية لصالح صانعة سويتش صاحب الشعبية الكبيرة موضحاً بعض الأسباب التي ارتكز عليها في إصدار هذا القرار والتي كان منها الاختلاف في مبدأ توصيل الذراع مع وحدة الألعاب وكذلك تقنية الاتصال اللاسلكي والقفل التي تُظهر اختلاف واضح بين الفرقاء في تضمنيها في أجهزتهم.

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المصدر

Engadget

التدوينة نينتندو تكسب النزال في دعوى انتهاك براءة اختراع تصميم وحدة ألعاب “سويتش” ظهرت أولاً على عالم التقنية.