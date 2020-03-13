شكرا لقرائتكم خبر عن خلية الأزمة العراقية تقرر وقف التنقل بين المحافظات للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت خلية الأزمة الوزارية العراقية المكلفة بالحد من انتشار فيروس كورونا الجديد وقف تنقل المواطنين العراقيين بين المحافظات ابتداء من بعد غد الأحد إلى الخامس والعشرين من الشهرالجاري.
وقررت الخلية -حسب بيان صحفى نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة- إيقاف دخول غيرالعراقيين الوافدين من قطر وألمانيا إلى العراق.
كانت خلية الأزمة قد أعلنت فى آخر بياناتها الصحفية وجود 68 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى العراق، فضلا عن 8 حالات وفاة، فيما سجلت 15 حالة شفاء تام حتى الآن.
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