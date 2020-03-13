شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الجزائرية" تعلن ارتفاع عدد المصابين بالكورونا إلى 27 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات الجزائرية، مساء اليوم الجمعة، اكتشاف حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليبلغ بذلك مجموع الإصابات المؤكدة 27 حالة، من بينها حالتا وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة، فى بيان لها، إن الحالة الجديدة لرجل يبلغ من العمر 36 سنة عاد من فرنسا.

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وأشارت إلى أن 12 مريضا غادروا الحجر الصحى بعد التأكد من شفائهم، مؤكدة أن التحقيق الوبائى ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصابين، كما يبقى نظام اليقظة والتأهب الذى أقرته الوزارة سارى المفعول، والفرق الطبية على أقصى درجات التأهب.

وطالبت الوزارة المواطنين الجزائريين المضطرين للسفر إلى الدول التى تشهد انتشارا لفيروس كورونا أن يؤجلوا رحلاتهم وأن يؤجل الرعايا الجزائريين المتواجدين فى هذه الدول زياراتهم العائلية للجزائر إلا للضرورة القصوى.