شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تدعو كبار السن الابتعاد عن الأماكن المزدحمة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت وزارة الصحة الإماراتية، على ضرورة تجنب كبار السن الأماكن المزدحمة خوفا من الانتقال لهم العدوى، في ظل الوقاية من فيروس كورونا القاتل.





وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها بموقع تويتر:" ندعو كبار السن من المواطنين والمقيمين إلى التزام منازلهم وتجنب الأماكن المزدحمة للوقاية من فيروس كورونا وتوجه أبناءهم إلى اتباع الإجراءات الوقائية حرصاً على سلامتهم في إطار الحرص على سلامة المجتمع بكافة فئاته".

وأضافت الصحة الإماراتية، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حثت كبار السن من المواطنين والمقيمين على التزام منازلهم وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة حرصا على سلامتهم ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح لمواجهة فيروس كورونا لكافة فئات المجتمع.

ودعت وزارة الصحة الإماراتية أبناء كبار السن وأسرهم إلى أحد جميع الإجراءات الوقائية كغسل اليدين بصورة مستمرة وتوفير أجواء صحية مناسبة لذويهم.

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وأكدت وزارة الصحة، أن دولة الإمارات تواصل جهودها في في هذا الشأن صونا للصحة العامة وفق نظام قوى للتقصي الوبائى وإجراءات الاستجابة والمكافحة الفورية ، ما يساهم في الحفاظ على الأمن الصحى وضمان سلامة الجميع والسيطرة على الأمراض وفقا للبروتوكولات والممارسات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة علقت جميع الرحلات الجوية للركاب القادمة من إيطاليا و المتجهة إليها باستثناء العاصمة روما اعتبارا من " اليوم " و حتى إشعار آخر، وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الامارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ،واشترطت " الهيئة العامة للطيران المدنى " فى بيان لها اليوم على كافة القادمين من مطار روما الدولى الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها فى مطارات الدولة عند وصولهم للتأكد من سلامة المسافرين من الفيروس.

وقالت الهيئة حسبما ذكرت صحيفة "البيان" إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة و تحليل للأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس فى إيطاليا بالتنسيق مع الجهات الدولية وبالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية كافة ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث و وزارة الصحة و وقاية المجتمع و الناقلات الوطنية كل من طيران الاتحاد وطيران والإمارات.وتتابع " الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث " و الجهات المختصة الأوضاع فى إيطاليا بشكل متواصل لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المستجدات والتطورات كافة المتعلقة بانتشار الفيروس.