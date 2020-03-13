شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة المغربية" تعلن شفاء الحالة الأولى المصابة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة، أن الشّاب القادم من إيطاليا والذى أُعلن فى وقت سابق كأول حالة وافدة للإصابة بالفيروس بالمغرب، قد تماثل للشفاء بعدما أثبتت التحاليل المخبرية والسريرية ذلك.

وكشفت الوزارة أن الشاب المصاب بالفيروس سيغادر المستشفى مساء اليوم الجمعة.

وأشارت، فى بيان صحفى، إلى أن الموقف الوبائى المتعلقة بفيروس كورونا بالمغرب حتى اليوم الجمعة هى 7 حالات مؤكّدة للإصابة بالفيروس، من بينها حالة وفاة للسيدة البالغة من العمر 89 سنة، والتى سبق تسجيلها كثانى حالة وافدة للإصابة بفيروس كورونا .

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وقالت الوزارة إن الحالات الأربعة الأخرى المؤكّدة تتجاوب مع العلاج ووضعها فى تحسن مستمر ومطمئن، أما الحالة الخامسة للمواطنة الفرنسية من أصول سنغالية لا زالت تخضع للعناية المركزة نظرا لمعاناتها من أمراض مزمنة.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت فى وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل سابع حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند مواطن مغربى بالغ من العمر 39 سنة.

وأوضحت الوزارة، أن المواطن المغربى "كان قد وصل إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء 4 مارس قادما من إسبانيا، وبعدما ظهرت عليه أعراض تنفسية تقدم على إثرها إلى المستشفى، اشتبه الطاقم الطبى بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبرى بمعهد "باستور المغرب"، الذى أكد الإصابة".