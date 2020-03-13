«كورونا» يُخلي شوارع إيران.. والصين تسجل أدنى رقم للإصابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسبب وباء كورونا المستجد بوفاة 5043 شخصاً حول العالم، معظمهم في الصين، وتوفي 3176 شخصاً بسبب فيروس (كوفيد-19) في البر الصيني، و 1016 في إيطاليا، و514 في إيران وهي الدول الثلاث التي سجلت أعلى عدد من الوفيات. ومنذ ظهور الفيروس لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول، أصيب أكثر من 134300 شخص في 121 دولة ومنطقة، بحسب إحصائية أعدتها وكالة «فرانس برس» استناداً إلى مصادر رسمية أمس الجمعة.

وسجلت الصين الجمعة، 8 إصابات جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد، وهو أدنى رقم في البلاد منذ بدء نشر الإحصاءات المتعلقة بالإصابات في منتصف يناير/كانون الثاني، وتم تسجيل 5 حالات فقط في مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس، كما تم الإعلان عن وفاة 7 حالات أخرى في البلاد جراء الفيروس، ليصل مجموع الوفيات إلى 3176 في البر الصيني الرئيسي.

كما أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية عبر التلفزيون الرسمي، أن مجموع الوفيات جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد في البلاد زاد على 85 حالة، ليرتفع إجمالي وفيات الفيروس إلى 514 حالة وفاة.

وأضاف أن مجموع الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس زاد بـ 1000 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 11364 حالة.

وفي سياق متصل، يتجه الجيش الإيراني لإخلاء الشوارع في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة.

فيما أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد ارتفع بنسبة 35 في المئة إلى 798 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت بريطانيا، رصدت أول حالة إصابة بالفيروس في 31 يناير/كانون الثاني، وسجلت البلاد 10 حالات وفاة بالمرض حتى الآن. وقالت وزارة الصحة البريطانية إن 32771 شخصاً خضعوا لفحوص للكشف عن «كورونا» حتى الآن.

وارتفعت حالات الوفاة من جراء فيروس «كورونا» في إسبانيا لتصل إلى 120، والإصابات إلى 4209، وأعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، عن نيته إعلان حالة الطوارئ اعتباراً من يوم غد السبت، لمواجهة فيروس «كورونا»، متوقعاً ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس المستجد إلى 10 آلاف خلال الأيام المقبلة.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس «كورونا» ليصل إلى 1832 حالة، كذلك وصل عدد الوفيات إلى 41، بينما أشارت مديرة قطاع الصحة في أوهايو إيمي أكتون، إلى أن الولاية قد يكون لديها أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه إلى الأمريكيين الليلة، فرض حالة الطوارئ في البلاد لتسريع إجراءات مكافحة فيروس «كورونا».

وسجلت إيطاليا أكبر معدلات الإصابة اليومية بفيروس «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحوالي 2651 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 15 ألف إصابة، وارتفعت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض إلى 1016 حالة وفاة، وفقاً لوكالة الحماية المدنية الإيطالية.

بينما سجلت غانا أول إصابتين بفيروس «كورونا» المستجد، وأشارت وزارة الصحة، إلى أن المصابين عادا إلى غانا من النرويج وتركيا، كذلك أعلنت إثيوبيا عن تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا»، بينما أعلنت وزارة الصحة السودانية، وفاة أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في البلاد.

وفي الأردن، أكد وزير الصحة، سعد جابر، في تصريحات صحفية، شفاء المصاب الوحيد بفيروس «كورونا»، بعد مغادرته المستشفى الجمعة، بعد فحوص طبية، أثبتت شفاءه بحسب الوزير، وأعلن المغرب عن تسجيل سابع حالة إصابة بفيروس «كورونا»، بينما تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الكويت ليرتفع عدد المصابين إلى 100.

وتحوم شكوك حول إصابة الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو بفيروس «كورونا»، الذي التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل بضعة أيام، فيما أعلن وزير الداخلية الأسترالي، إصابته بفيروس «كورونا»، كما أعلنت كندا إصابة زوجة رئيس الوزراء جاستن ترودو بفيروس «كورونا».

ويواصل العالم كفاحه ضد فيروس «كورونا» المستجد، من خلال اتخاذ تدابير وقائية من شأنها تجميد انتشار الوباء القاتل.