دبي - بواسطة محمد فارس تحديث تطبيق Simple Gallery Pro ليتعامل الآن بشكل صحيح مع مجلد الصور الشخصية © Tech World قدمت بواسطة

حصل تطبيق معرض الصور Simple Gallery Pro على تحديث جديد وأصبح يتعامل بشكل صحيح مع بنية مجلد الصور الشخصية الفوضوية.

إذا كنت تستخدم فقط تطبيق صور جوجل لعرض جميع صورك وفيديوهاتك التي التقطتها، فإنك لم تصادف الطريقة الفوضوية التي يتم بها تنظيم هذه الوسائط وخاصةً الصور الشخصية في معارض الصور الأخرى، فعلى سبيل المثال، تقوم هواتف بيكسل بإنشاء مجلد منفصل لكل زوج من الصور الشخصية، وعند تصفح التخزين الداخلي،سيكون التاريخ والوقت خاصين بكل زوج من اللقطات.

وإلى جانب صور جوجل، لا تتعامل تطبيقات المعرض عادةً مع هذه المئات أو الآلاف من المجلدات بشكل صحيح، عمومًا مع أحدث إصدار من معرض Simple Gallery Pro فسوف يتم التعامل مع هذه الفوضى بشكل صحيح، حيث مع إصدار 6.13.4 ستظهر الصور الشخصية داخل مجلد الكاميرا بدلًا من مجلد آخر، ويتم تمييزها برمز عمودي، وعندما يتم توسعتها سيؤدي إلى إظهار زوج الصور كمصغرات قابلة للتحديد في الأسفل.

وعند المقارنة مع تطبيقات المعرض الأخرى، فهي تتعامل مع مجلدات الصور هذه مثل أي مجلدات أخرى، وذلك بوضعها خارج مجلد الكاميرا الرئيسي، وهذا يعني أنه يجب عليك رؤية كل صورة شخصية من تلقاء نفسها، كذلك الانتقال إلى المجلد لفتح الصورة ثم العودة، وهذا لكل صور، مما تكون العملية برمتها غير فعّالة.

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أخيرًا، معظم المستخدمين يتجنبون استخدام تطبيقات المعرض لعرض الصور الشخصية المتلقطة بكاميرا الهاتف، وذلك بسبب سوء التنظيم، أما الآن فلديك حل نهاي مع تطبيق Simple Gallery Pro الذي سيُكلِفُكَ حوال 1 دولار فقط، للاستفادة من هذه الميزة وميزات قوية أخرى، ليكون التطبيق واحد من أكثر تطبيقات المعرض المحبوبة بعد زوال تطبيق QuickPic من المتجر.

تحميل تحديث Simple Gallery Pro على أندرويد.

التدوينة تحديث تطبيق Simple Gallery Pro ليتعامل الآن بشكل صحيح مع مجلد الصور الشخصية ظهرت أولاً على عالم التقنية.