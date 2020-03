دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة رسميًا إطلاق لعبة Game of Thrones Beyond the Wall على أندرويد يوم 3 أبريل القادم

إطلاق لعبة صراع العروش Game of Thrones Beyond the Wall يوم 3 أبريل على أندرويد و 26 مارس على iOS.

مر شهران بالضبط منذ أن سمعنا آخر مرة فيها عن لعبة صراع العروش Game of Thrones Beyond the Wall، حيث أنذاك تم إطلاق أوّل نسخة اختبار للعبة في مناطق محدودة في العالم، واليوم وبشكل رسمي، أعلن القائمون عن اللعبة إطلاقها للجميع يوم 3 أبريل على أندرويد، ويوم 26 مارس على iOS.

بالنسبة للعبة فهي قادمة من ضمن الألعاب الاستراتيجية، وهي قادمة بشكل مجاني مع وجود مشتريات داخلية اختيارية، ومما لاشك فيه أن الجميع متحمّس لتجربتها، وذلك بعد أن رأينا مُراجعات إيجابية في الإصدار التجريبي.

على أي حال، سوف تتقمّص شخصية القائد للدفاع عن Westeros “ويستروس”، وذلك من خلال جمع الشخصيات البارزة التي ستكون مفيدة في المعارك الاستراتيجية، وهدفك هو جمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات، كذلك الكشف عن اختفاء اللورد كوماندر برايندن ريفرز والمعروف باسم بلودرافن والغراب ذي الأعين الثلاثة.

Advertisements

أخيرًا، وكما ترى أعلاه التغريدة التي نشرها القائمون عن Game of Thrones Beyond the Wall بحيث سيتم إصدارها رسميًا على أندرويد في 3 أبريل بعد أسبوع من إصدارها على iOS، لذلك إذا كنت حريصًا على الحصول عليها، أو ترغب ببساطة في تلقي إشعار في يوم الإطلاق، فلا تتردد في التسجيل المسبق من خلال الرابط أدناه.

التسجيل المُسبق في اللعبة.

التدوينة رسميًا إطلاق لعبة Game of Thrones Beyond the Wall على أندرويد في 3 أبريل ظهرت أولاً على عالم التقنية.