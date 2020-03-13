شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العراقية" تعلن تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل عشر إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى أن مجموع الوفيات فى البلاد بلغ تسع وفيات.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 76 نموذجا لحالات مشتبه بإصابتهم فى مستشفيات المحافظات المختلفة.. مضيفة أن النتائج الإيجابية بلغت 10 حالات، مبينة "أن حالة فى النجف (توفيت لاحقا) وثلاث حالات فى بغداد الرصافة وحالة واحدة فى مدينة الطب ببغداد".

وأوضحت أنه تم تسجيل حالة واحدة فى الكرخ وحالة واحدة فى كربلاء وحالة واحدة فى بابل، وحالتين فى واسط، مؤكدة أن مجموع الإصابات فى البلاد بلغت 93 شخصا، وأن مجموع حالات الشفاء بلغت 24.

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وشددت الوزارة على التزامها باللوائح الصحية الدولية فى التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها، مؤكدة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الأمر الديوانى رقم 55 لسنة 2020 الملزمة.

وأهابت "الصحة العراقية"، بالجميع الالتزام الحتمى بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعا من انتقال هذا الفيروس.