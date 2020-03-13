شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الليبي يقرر تعليق الدراسة 15يومًا خوفا من تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر رئيس مجلس الوزراء الليبى عبدالله الثني، بعد التشاور مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب يقرر تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية لمدة 15 يوما، ضمن خطة الحكومة الليبية في مجابهة مرض كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا.

وأكدت “الحكومة الليبية” في إيجاز صحفي، الجمعة، أن الوضع تحت السيطرة وأن ليبيا لم تسجل أي حالة إصابة بالمرض، وأن الإجراءات المتخذة احترازية لمنع وصول المرض إلى ليبيا.