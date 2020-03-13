شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تغلق المدارس بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة فى العاصمة الليبية طرابلس، والحكومة المنافسة لها فى بنغازى أن المدارس فى المنطقتين ستغلق لمدة أسبوعين. ولم تؤكد ليبيا بعد أى حالات إصابة بفيروس كورونا لكن مدير مركز مكافحة الأمراض قال أمس الخميس إن الدولة تفتقر لمنشآت عزل ملائمة للتعامل مع التفشي.

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