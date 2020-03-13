شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر التجمع بالواجهات البحرية والحدائق العامة والمساجد لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن وجد الكويتيون والمقيمون متنفسا وحيدا فى شاطىء الخليج العربي، بعيدا عن الأماكن المغلقة والمزدحمة المتمثلة فى المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية، والتى تم إغلاقها يوم الأربعاء الماضي، بناء على قرار مجلس الوزراء الكويتى فى إطار مواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، اضطروا إلى تركه بناء على تعليمات وزارة الداخلية الكويتية.

وبدأت دوريات من الشرطة الكويتية، فى السير على طول شاطىء الخليج العربي، ومناشدة المواطنين والمقيمين الذين بدأوا فى التوافد عليه مساء اليوم، لاستمتاع بأجوائه مثل الليلة الماضية، بالانصراف بناء على قرار وزير الداخلية بحظر التجمعات بالواجهات البحرية.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح – فى تغريدة على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مساء اليوم الجمعة - إنه وجه رجال الأمن، بمنع التجمعات فى الواجهات البحرية وغيرها من الأماكن؛ وذلك حرصا على سلامة الجميع، وتطبيقا لتعليمات وزارة الصحة، داعيا الجميع إلى تفهم مثل هذه الإجراءات الاستثنائية، لمواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19)، والتعاون مع رجال الأمن فى ظل هذه الظروف.

وفى جولة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بشاطىء الخليج العربي، بدا المشهد مختلفا تماما عن الليلة الماضية، والتى شهدت تواجدا مكثفا من قبل الكويتيين والمقيمين، خاصة بعد أن أصبح الملجأ الوحيد لهم لقضاء العطلة، لكن المشهد اليوم اختلف بشكل كلي؛ حيث غابت الجموع عن ممشى الشاطىء، ولم يظهر سوى دوريات الشرطة الكويتية، التى تجوب طول الشاطىء؛ للتأكد من عدم تجمع أى أشخاص بالقرب منه.

Advertisements

وفى وسط الكويت العاصمة، جابت الطائرات المسيرة (الدرون) سماء العاصمة، مطلقة نداءات للجميع بعدم التجمع بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية، وداعية الجميع إلى الالتزام بمنازلهم.

بدوره، أصدر وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد الجبري، قراراً بإغلاق جميع الحدائق العامة فى البلاد، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر؛ وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة انتشار الفيروس، وأهاب بالمواطنين والمقيمين، البقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، وكذلك الابتعاد عن أى تجمع.

كما أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قرار بإيقاف الصلوات الخمس فى المساجد،على أن يتم الاكتفاء بالآذان فقط، تماشياً مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والفتوى الصادرة بهذا الشأن، وتنفيذاً للتوصيات الصحية لمكافحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

كان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا عقب جلسته الاستثنائية يوم الأربعاء الماضي، بوقف حركة الطيران بشكل كامل بمطار الكويت الدولى ابتداء من منتصف ليل اليوم الجمعة، باستثناء رحلات عودة الأسر الكويتية من الخارج، وتعطيل العمل بالقطاع الحكومى لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم أمس الخميس، وإغلاق صالات جميع المطاعم والمقاهي، وكذلك وقف الأنشطة الرياضية والعمل بالمعاهد والأندية الصحية.