تعليق الدراسة أسبوعين بالمناطق المحررة من الإرهاب شمالي سوريا

أعزاز (سوريا) / عمر قوبران / الخليج 365
قررت السلطات المحلية في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" المحررة من الإرهابيين شمالي سوريا، الجمعة، تعليق أسبوعين كتدبير وقائي من فيروس "كورونا".
وأفاد بيان صادر عن المجالس المحلية في المناطق الثلاثة بأنه جرى تعليق الدراسة في المدارس لغاية 2 أبريل/نيسان المقبل.
وأوضح البيان أن قرار تعليق الدراسة يأتي في إطار التدابير الوقائية من "كورونا"، وبهدف تعقيم المدارس.
في سياق متصل، أعلن النظام السوري تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات الواقعة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرته لمدة أسبوعين.
يشار إلى أن تركيا أطلقت العمليات المذكورة من أجل القضاء على تهديد المنظمات الإرهابية، وضمان أمن حدود البلاد وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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