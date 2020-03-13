المغرب يحتضن معرضين للجامعات التركية

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

احتضنت العاصمة المغربية الرباط، الجمعة، معرضين، يهدفان للتعريف بالجامعات التركية وآفاق الدراسة فيها.

وبحسب مراسل الخليج 365، افتتح معرض للجامعات التركية بالرباط، نظمته شركة "أوكي تمام" (خاصة)، ومقرها إسطنبول.

وقال عمران عدنان أوغلو، موظف بمجموعة "أوكي تمام"، للأناضول، إن "تنظيم هذا المعرض يهدف للتعريف بالمجموعة، وتوفير المعلومات للطلاب حول الدراسة في تركيا، خصوصا أنه يعرف مشاركة 6 جامعات تركية".

وأوضح أن "هذا الملتقى يهدف لتسهيل التواصل بين الطلاب بالمغرب والجامعات التركية".

وأشار عدنان أوغلو، إلى أن "تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار جولة في عدد من بلدان المغرب العربي، وهي تونس والجزائر والمغرب".

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وافتتح أيضا، مركز قرطبة للدراسة بالخارج (غير حكومي)، ومقره المغرب، مُلتقى الجامعات التركية في الرباط، بمشاركة ممثلين عن جامعات تركية.

وشهد الملتقى حضور عدد من الطلاب المغاربة للتعرَف أكثر على آفاق إتمام الدراسة في تركيا.

ويدرس في الجامعات التركية أكثر من 2000 طالب مغربي، بمختلف التخصصات، في الجامعات العمومية والخاصة والوقفية، منهم حاصلون على منح دراسية.

وحسب وزارة التعليم العالي يدرس نحو 55 ألف طالب مغربي خارج المغرب.

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