في سابقة.. طبيب فلسطيني يتولى خطبة الجمعة بطولكرم

أيسر العيس/ الخليج 365

في سابقة تعدّ الأولى من نوعها، تولّى طبيب فلسطيني خطبة الجمعة في طولكرم، شمالي الضفة الغربية، والتي خصصت للحديث عن فيروس كورونا.

واعتلى الطبيب بكر قندوس، منبر"المسجد القديم" وسط طولكرم، مرتديا لباس الطب الأبيض.

وتحدث قندوس، خلال خطبته عن "نشأة فيروس كورونا وأسباب انتشاره".

كما تطرق إلى معالم المنهج الطبي السليم في مواجهة هذا الوباء، ومنهج الشريعة الإسلامية في معالجة الأمراض والأسقام في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وقال قندوس، وهو مختص في الأمراض الباطنية، إن "أفضل وسيلة للعلاج هي الوقاية".

ووجه النصيحة للمصلين "بالبقاء في البيت وعدم الخروج إلا للضرورة، والبعد عن التجمعات".

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كما حث على "غسل اليدين بالماء والصابون وبالمعقمات عند الضرورة، والابتعاد عن التدخين والأرجيلة، والحرص على التغذية المتكاملة".

وأوصى الطبيب "بتنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في مكان العمل ومقابض الأبواب، وأية مرافق عامة".

ونصح كل من يشعر بأية أعراض التوجه للفحص، وإذا لزمت حالته خضوعه للحجر، التقيّد التام بذلك.

والجمعة، أعلنت الحكومة الفلسطينية، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 35.

وسجلت السلطة الفلسطينية أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الجمعة، أصاب "كورونا" قرابة 140 ألفا في 133 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف و120، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.