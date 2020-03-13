كورونا.. 2267 حالة بالحجر المنزلي في غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، أن 2667 شخصا يخضعون للحجر الصحي في منازلهم، في إجراء احترازي من إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت الوزارة، في تقرير يومي اطلعت عليه الخليج 365، "بلغ عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بفيروس كورونا 19 عينة، دون تسجيل أي حالة مصابة".

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ولفت إلى أنه تم توسيع قائمة المستهدفين بالحجر الصحي في معبر رفح البري، لتشمل القادمين من إيطاليا، الصين، هونغ كونغ ، كوريا، اليابان، إيران، وسنغافورة.



والجمعة، أعلنت الحكومة الفلسطينية (مقرها رام الله)، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 35.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.