غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، أن 2667 شخصا يخضعون للحجر الصحي في منازلهم، في إجراء احترازي من إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.
وأضافت الوزارة، في تقرير يومي اطلعت عليه الخليج 365، "بلغ عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بفيروس كورونا 19 عينة، دون تسجيل أي حالة مصابة".
ولفت إلى أنه تم توسيع قائمة المستهدفين بالحجر الصحي في معبر رفح البري، لتشمل القادمين من إيطاليا، الصين، هونغ كونغ ، كوريا، اليابان، إيران، وسنغافورة.
والجمعة، أعلنت الحكومة الفلسطينية (مقرها رام الله)، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 35.
ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 2267 حالة بالحجر المنزلي في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.