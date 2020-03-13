غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365
اعتقل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فلسطينيين اثنين، بدعوى اجتيازهما السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.
وقال الجيش، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن "قوة تابعة له اعتقلت فلسطينيين اثنين، اجتازا الحدود، جنوب قطاع غزة".
وزعم أن " الشابين كان بحوزتهما قنبلتين وسكينين".
فيما لم يصدرعن الجانب الفلسطيني تصريح حول حادثة الاعتقال.
وعلى فترات متقاربة تعلن تل أبيب اعتقال قواتها لفلسطينيين يتسللون من قطاع غزة إلى إسرائيل.
وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار وتعتقل كل من يتواجد فيها.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني بينهم 450 معتقلا إداريا، و200 طفل، و42 سيدة.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينييْن اثنين على حدود غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.