الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينييْن اثنين على حدود غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فلسطينيين اثنين، بدعوى اجتيازهما السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الجيش، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن "قوة تابعة له اعتقلت فلسطينيين اثنين، اجتازا الحدود، جنوب قطاع غزة".

وزعم أن " الشابين كان بحوزتهما قنبلتين وسكينين".

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فيما لم يصدرعن الجانب الفلسطيني تصريح حول حادثة الاعتقال.

وعلى فترات متقاربة تعلن تل أبيب اعتقال قواتها لفلسطينيين يتسللون من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وتحظر القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القطاع، دخول المنطقة المحاذية للشريط الحدودي لمسافة 300 متر، وتطلق عليها اسم "المنطقة العازلة"، وتطلق النار وتعتقل كل من يتواجد فيها.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 5 آلاف فلسطيني بينهم 450 معتقلا إداريا، و200 طفل، و42 سيدة.‎

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