كورونا.. عُمان توقف إصدار التأشيرات لجميع الدول

الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان إيقاف جميع التأشيرات السياحية لجميع الدول، وإيقاف الفعاليات والأنشطة في البلاد كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، الجمعة، أن "اللجنة العليا للتعامل مع كورونا في السلطنة، اتخذت عددا من القرارات والإجراءات الخاصة بالفيروس".

ومن هذه القرارات "إيقاف التأشيرات السياحية لجميع الدول، والفعاليات الرياضية بكافة أنواعها، وجميع الأنشطة الطلابية غير الصفّية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي قد تحدد لاحقاً والواجب اتباعها حسب المعطيات الوبائية."

بالإضافة إلى "إيقاف دخول السفن السياحية لموانئ السلطنة، واقتصار حضور جلسات المحاكم على المعنيين بالقضايا فقط"، بحسب الوكالة.

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كما قررت السلطات العمُانية "منع تقديم الشيشة في كافة المرافق المصرح لها."

وأوصت اللجنة، بعدم السفر إلى خارج السلطنة إلا للضرورة القصوى، واتباع الإجراءات الوقائية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية وعدم ارتياد دور السينما.

ووصلت حالات كورونا بعمان حتى الآن إلى 18 حالة، بحسب الأرقام الرسمية المعلنة.

وحتى الجمعة، ارتفع عدد وفيات كورونا إلى أكثر من 5 آلاف، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 135 ألفاً، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، وفق معلومات جمعتها الخليج 365 استنادا إلى بيانات رسمية.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.