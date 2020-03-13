الجيش الأمريكي: دمرنا 5 مواقع تابعة لـ"حزب الله" العراقي

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أعلن الجيش الأمريكي أن الضربات التي شنها فجر الجمعة دمرت 5 مواقع تابعة لكتائب "حزب الله" العراقي.

صرح بذلك قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزي، اليوم، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون).

وقال ماكنزي إن الضربات الأمريكية في العراق دمرت 5 مواقع تابعة لميليشيا كتائب "حزب الله".

وحذر إيران ووكلاءها من أن واشنطن سترد بقوة على أي استهداف لقواتها.

واتهم طهران بأنها تريد الضغط على واشنطن لإنهاء حملة الضغط الأقصى عليها عبر تحريك وكلائها في المنطقة بدلا من المواجهة المباشرة.

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وأوضح أن بلاده تحمل إيران مسؤولية كل ما تفعله كتائب "حزب الله".

وعرض ماكنزي صورا للمواقع المدمرة جراء الضربات، لافتا إلى أن الأحوال الجوية السيئة لم تسمح بالتقاط صور أوضح لتلك المواقع.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال تقيم الأضرار التي تسببت بها الغارات.

وفجر اليوم، أعلن الجيش العراقي شن الولايات المتحدة قصفا جويا طال 5 مقار تابعة للحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة في محافظة بابل فضلاً عن مطار كربلاء الدولي قيد الإنشاء جنوبي البلاد؛ ما أدى لمقتل 3 عسكريين وشرطيين اثنين ومدني.

والأربعاء، تعرض معسكر التاجي شمالي بغداد لقصف بـ10 صواريخ؛ أوقع قتيلين من الجيش الأمريكي ومتعاقدا بريطانيا، فضلا عن إصابة 12 آخرين، وفق إحصاء لـ"البنتاغون". واتهمت واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي بالوقوف وراء الهجوم.

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