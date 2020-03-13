عاصفة «التنين» تودي بحياة 20 شخصاً وتعلق الدراسة بالمدارس والجامعات المصرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد مصر موجة من الطقس السيئ وفق ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، منذ أمس الخميس، صاحبها أمطار غزيرة وسحب كثيفة حجبت أشعة الشمس عن البلاد.

وفي اليوم الثاني لـ «عاصفة التنين»، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة القاهرة الجمعة، بدء ضخ المياه مرة أخرى فى المواسير، تدريجياً، بعد انقطاعها لساعات، بسبب موجات الطقس السيئ. وتم قطع المياه أمس الخميس، عن عدة مناطق بالقاهرة، بسبب عدم استيعاب شبكة الصرف كمية الأمطار الهائلة.

كذلك أغلقت الإدارة العامة للمرور، 15 طريقاً صحراوياً بسبب العاصفة الترابية والأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد، التي ستتسبب في انعدام الرؤية للسائقين. فيما لاتزال سيارات شفط المياه بجميع المحافظات تعمل على إزالة أي آثار للأمطار، وكشف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممدوح رسلان، أنه تم الدفع بأكثر من 1380 معدة، مشيراً إلى أن كميات المياه التي سقطت على محافظة الإسكندرية، خلال 24 ساعة بلغت نحو 5 ملايين متر مربع.

وأجبر الطقس السيئ وزارة الكهرباء على فصل 8 آلاف ميجاوات لأول مرة منذ 6 سنوات، إضافة إلى فصل التيار الكهربائي في بعض المحافظات، للحفاظ على السلامة العامة للعاملين بالكهرباء والمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

ومن جانبها قالت الحكومة المصرية عبر غرفة عمليات مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى، إن هناك 20 حالة وفاة حدثت بسبب الطقس السيئ، مقدمة التعازي بخالص العزاء لأسر الضحايا. ووجّه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، المحافظين بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات غداً السبت، على مستوى الجمهورية، وأهاب بالمواطنين عدم نزول للشوارع إلا للضرورة القصوى، لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية للتعامل مع الأمطار.

وبدورها وجّهت وزارة التضامن الاجتماعي فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري لعمل التدخلات اللازمة بمنطقة «الزرايب». وأوضح بيان صدر عن الوزارة الجمعة أن «فرق الهلال الأحمر قامت بعمل الإسعافات الأولية للمصابين وتقديم خدمات إغاثية لعدد 250 أسرة من أسـرّة ومراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة». كما قررت الوزارة «صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونية بقيمة ألف جنيه لكل مصاب و5000 جنيه لأسرة المتوفى.

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للشعب المصري على تعاملهم مع الاضطرابات الجوية التي شهدتها البلاد يوم أمس.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لقد أثبت المصريون حكومة وشعباً، على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد، فقد أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهداً بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا، الشكر كل الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانياً من قلب الحدث، ولا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابطاً، تقول بوضوح إننا معاً، يداً بيد.. أقوى من أي شيء.. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين».

وتوقعت الأرصاد المصرية، استمرار سقوط الأمطار في معظم المحافظات، إضافة إلى تحسن نسبي بالطقس بداية من غد السبت.