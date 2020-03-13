اليونان تسلم الرئاسة لأول امرأة في تاريخها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد اليونان الجمعة، لتسليم أول امرأة زمام الحكم في تاريخها، في وقت تعمل فيه لاحتواء فيروس كورونا المستجد مع تسجيلها أكثر من 100 حالة إصابة.

وستتولى إيكاتيريني ساكيلاروبولو القاضية السابقة البالغة 63 عاماً، رئاسة البلاد لمدة خمس سنوات.

وستؤدي اليمين في البرلمان، وتضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول، وهو أهم نُصب عسكري في اليونان، ثم تتوجه إلى القصر الرئاسي حيث تُجرى مراسم التسلم والتسليم مع الرئيس المنتهية ولايته بروكوبيس بافلوبولوس، وفق ما أعلن البرلمان.

وانتخبت ساكيلاروبولو في البرلمان في يناير/كانون الثاني، بعد أن فازت بأصوات 261 نائباً من بين 300 نائب.

وحددت ساكيلاروبولو أولوياتها خلال فترة توليها الحكم، وتتمثل في معالجة الأزمة الاقتصادية والتغير المناخي، إضافة إلى موجة الهجرة.

وكانت ساكيلاروبولو رئيسة للمحكمة الإدارية في اليونان. ويعتبر منصب رئيس البلاد فخرياً إلى حد كبير، على الرغم من أن الرئيس هو رأس الدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، ويصادق على الحكومات والقوانين ولديه من الناحية الفعلية سلطة إعلان حرب، لكن فقط بالتوافق مع الحكومة.

وأعلنت اليونان حتى الآن، عن 117 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي أحدهم الخميس بعد عشرة أيام في المستشفى. ويرقد ثلاثة أشخاص في العناية المركزة، فيما أغلقت الحكومة لأسبوعين، المدارس والجامعات والملاعب وصالات السينما والنوادي الرياضية، وغيرها من مواقع التجمعات المغلقة في مسعى لمكافحة الفيروس.