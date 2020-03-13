البرلمانات المحلية في روسيا تدعم انتخاب بوتين مرة أخرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح عضو البرلمان الروسي أندريه كليشاس لوكالة الإعلام الروسية الجمعة، أن جميع البرلمانات المحلية وعددها 85 صوتت لصالح تعديلات دستورية تتيح للرئيس فلاديمير بوتين خوض انتخابات الرئاسة مجدداً في 2024.

وأعلن بوتين صاحب الـ 67 عاماً في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن تغيير كبير في السياسات الروسية وتعديل دستوري وصفه الكرملين بأنه إعادة توزيع للسلطة من الرئاسة إلى البرلمان.

وقال بوتين أمام البرلمان الأسبوع الماضي، إنه يدعم تعديلاً جديداً يتيح له تجاهل الحظر الدستوري الراهن والترشح للرئاسة مجدداً في 2024، مما يرجح بقاءه في السلطة حتى 2036 على الرغم من أن الكرملين ذكر أن بوتين لم يعلن بعد أنه سيترشح في 2024.

ومنذ ذلك الحين عبر البرلمان الوطني بمجلسيه عن دعم التعديل الجديد فيما صدقت عليه أغلبية من البرلمانات المحلية أمس الخميس، وهو ما يكفي لنقله إلى المرحلة القادمة من التصويت.

لكن كليشاس قال اليوم الجمعة إن جميع البرلمانات المحلية وافقت على التعديل. وتشمل البرلمانات المحلية اثنين في منطقة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014.

ويتعين على المحكمة الدستورية الروسية الآن نظر التعديلات الدستورية التي من المقرر طرحها لاستفتاء عام في إبريل/ نيسان المقبل.