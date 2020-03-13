تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح والفنادق في السعودية

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"الخليج 365" من الرياض: قررت وزارة الداخلية السعودية بدءا من اليوم تعليق اقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق.
ودعت وزارة الداخلية الجميع الإلتزام بتنفيذ القرار حرصا على صحة المواطنين والمقيمين والتزاما بالإجراءات الوقائية الإحترازية الضرورية في إطار الجهود للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره.
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