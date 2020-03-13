تعليق التعداد السكاني في السعودية

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"الخليج 365" من الرياض: أعلنت اليوم الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) في السعودية، اليوم، عن تعليق "مرحلة العد الفعلي" لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 "تعداد السعودية 2020" حتى إشعار آخر.

وذكرت وكالة واس أن تعليق "مرحلة العد الفعلي" في مشروع تعداد السعودية 2020 يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، وانطلاقًا من حرص الهيئة على صحة الأسر والعاملين في الميدان من منسوبيها والمتعاونين، وضمان سلامتهم.

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