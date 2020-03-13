الكويت تقرر إيقاف صلاة الجمعة اليوم حتى إشعار آخر

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الكويت: قررت السلطات الكويتية، اليوم الجمعة 13 مارس، إيقاف خطبة وصلاة الجمعة اليوم وحتى إشعار آخر. وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، اليوم الجمعة، في بيانٍ على حسابها الرسمي في "تويتر"، إنه "بناء على توجيهات الجهات الصحية في البلاد وعلى فتوى هيئة الإفتاء في الوزارة فقد تقرر إيقاف خطبة وصلاة الجمعة هذا اليوم وحتى إشعار آخر".

وكانت هيئة كبار العلماء للإفتاء الديني في السعودية قد أصدرت بيان ذكرت فيه أن من قررت عليه جهة الإختصاص إجراءات العزل وجب عليه الإلتزام، وبذلك يترك الصلاة في المسجد، ويحرم على المصاب بالوباء (أي وباء كورونا) حضور صلاة الجماعة ومن خشي على نفسه العدوى من المرض فعليه الصلاة في المنزل.

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