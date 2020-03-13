دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بدءاً من اليوم الجمعة، عادت كافة متاجر آبل الرسمية البالغ عددها 42 متجر في الصين لفتح أبوابها لاستقبال الزبائن كالمعتاد وذلك بعد إغلاقها منذ بداية فبراير الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت آبل قد بدأت بفتح متاجرها تدريجياً وببطئ منذ بضعة أسابيع، لكنها مع اليوم الجمعة أصبحت كافة متاجرها مفتوحة رسمياً.

ونتيجة إغلاق متاجر آبل في الصين التي تعتبر أكبر أسواقها قامت الشركة بتعديل توقعاتها للإيرادات الربعية وخفضتها. حتى أن مبيعات آبل في الصين كانت أقل من 500 ألف آيفون خلال شهر فبراير.

لكن هذا لا يعني أن الإيرادات ستتحسن بالضرورة بعد عودة متاجرها للعمل، لأن آبل أغلقت متاجرها في إيطاليا البالغ عددها 17 متجر بعد قرارات حكومية بإيقاف كافة المحلات عن العمل والسماح فقط لمتاجر الأغذية والصيدليات لانتشار الفيروس.

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وكان تيم كوك قد أعرب عن ارتياحه لسيطرة الصين على الفيروس، وفق حديثه قبل اسبوعين حيث قال أن أعداد الإصابات والوفيات تتراجع يومياً وهو متفائل.

وعادت بعض المصانع والمزودين الذين تعمل معهم آبل في الصين للإنتاج والعمل بعد فترة توقف استمرت منذ رأس السنة الصينية.

التدوينة آبل تعيد فتح كافة متاجرها الرسمية في الصين ظهرت أولاً على عالم التقنية.