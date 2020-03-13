شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: إيقاف جميع المؤتمرات وإقامة الفعاليات الرياضية بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة السودانى، الدكتور أكرم التوم، إن الجيش حدد أماكن إيواء المواطنين العائدين من خارج البلاد، مضيفا أنه تم إيقاف جميع المؤتمرات الحكومية وتحديد مهلة زمنية للحظر، وإقامة جميع الفعاليات الرياضية بدون جمهور حتى إشعار آخر.

وأضاف وزير الصحة السودانى فى مؤتمر صحفى حول فيروس كورونا: "أقفلنا بعض المعابر، وأوقفنا السفر إلى عدد من الدول، ونعمل على توسيع جاهزيتنا لمواجهة كورونا".

وكان السودان قد أعلن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا لرجل توفي أمس.

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أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء رحلاتها للخرطوم اعتبارا من اليوم - الجمعة- وحتى إشعار آخر ، نظرا لقرار هيئة الطيران المدنى السودانية إيقاف الرحلات بين مصر والسودان.

وأهابت شركة مصر للطيران في بيان عملاءها الراغبين في تعديل حجوزاتهم مراجعة مكاتب الشركة.