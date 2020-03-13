شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة من الضربات الجوية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، إن العراق سيقدم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن من الضربات الجوية الأمريكية الليلة الماضية، وقال الجيش العراقى فى وقت سابق اليوم الجمعة إن الغارات الجوية قتلت ستة أشخاص ووصفها بأنها انتهاك للسيادة.

من ناحية أخرى ، استنكر رئيس العراق الضربات الجوية الأمريكية التى وقعت الليلة الماضية ويصفه بأنه انتهاك للسيادة الوطنية، وبدوره أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية يقول إنه بعد مقتل سليمانى أصبح من الأصعب على إيران اتخاذ قرارات وإصدار توجيهات الحرب بالوكالة.

وأضاف أن هناك أهداف أخرى تخص كتائب حزب الله ولم نضربها تحليا بضبط النفس، وأكد أن واشنطن تشاورت مع العراق فى أعقاب الهجوم، "كانوا يعلمون أن الرد آت".

وقال الجيش العراقى فى بيان اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية على أربعة مواقع تابعة لقوات الحشد الشعبى والشرطة والجيش بالعراق.

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وأضاف البيان الذى بثه التلفزيون الرسمى أن المواقع المستهدفة شملت موقعا فى النجف وثلاثة أماكن أخرى إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس أن الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت خمسة مواقع لتخزين الأسلحة تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران فى العراق، وذلك بعد يوم من هجوم صاروخى أودى بحياة أمريكيين اثنين وبريطانى.

وقال البنتاجون فى بيان "نفذت الولايات المتحدة ضربات دفاعية دقيقة ضد مواقع جماعة كتائب حزب الله فى أنحاء العراق".

وأضاف "منشآت تخزين الأسلحة تلك تشمل منشآت كانت تضم أسلحة تُستخدم لاستهداف قوات أمريكا والتحالف".