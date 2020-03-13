اليمن.. 11 قتيلا بنيران الحوثيين في تعز والضالع

اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365
قتل 11 يمنيا، بينهم 3 مدنيين، الجمعة، إثر استهدافهم بقذيفة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظتي تعز والضالع (جنوب غرب)، وفق مصدرين.
وذكر مصدر طبي في مدينة تعز، للأناضول، مفضلا عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن 3 مدنيين قتلوا بنيران قذيفة أطلقها مسلحو جماعة الحوثي على حي الزهراء، شمالي تعز، الواقعة تحت نفوذ القوات الحكومية.
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل، كما لم يصدر عن الحوثيين تعليق فوري بشأن الحادثة.
وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام محلية يمنية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن 8 جنود من القوات الحكومية، قتلوا في معارك مع مسلحي جماعة الحوثي في منطقة الخب، بالضالع.
وتخضع معظم محافظة الضالع، لسيطرة القوات الحكومية، بما فيها مركزها الذي يحمل نفس الاسم، فيما لا يزال الحوثيون يسيطرون على بعض المناطق.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن نزاعا مستمرا، خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ودفع بالملايين من السكان إلى حافة المجاعة.
ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عربي بقيادة السعودية القوات الحكومية ضد جماعة الحوثي المتهمة بتلقي دعما إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية عديدة بينها العاصمة صنعاء.
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