مصر.. مصرع 20 شخصا جرّاء "عاصفة التنين"

إسطنبول/ الخليج 365

لقي 20 شخصا في مصر مصرعهم، جرّاء "عاصفة التنين" التي تسببت بموجة من الطقس السيء في عموم البلاد، بحسب إعلام محلي.

وبحسب صحيفة الأهرام (حكومية)، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن "الظروف الجوية تسببت في وفاة 20 شخصاً، على مستوى البلاد".

وأوضح مدبولي، أنه "تم إيقاف حركة القطارات والمترو، الخميس، خاصة عقب حادث القطار الذي وقع، حفاظاً على أرواح المواطنين".

والخميس، أصيب 13 راكبا جراء تصادم قطارين شمالي القاهرة.

وتابع "كما تم إيقاف حركة السفن وخاصة القادمة من السويس إلى منطقة الشمال بسبب شدة الرياح".

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ولفت إلى أن البلاد "بحاجة إلى إعادة تخطيط بعض شبكات الصرف لتستوعب المياه الناتجة عن مثل تلك الظروف الاستثائية، خاصة مع التغيرات المناخية في البلاد حاليا".

كما كلف مدبولي، جميع المحافظين بمنح، إجازة للمدارس والجامعات، السبت، حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة، بحسب الصحيفة.



وأردف الوزير قائلا إن البلاد "لم تشهد مثل تلك الظروف الجوية منذ ما يقرب 35 أو 40 عاما".

والأربعاء، حذر خبراء طقس في كل من مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والعراق، من منخفض عميق أطلقوا عليه "عاصفة التنين"، يسبب حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





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