كورونا.. موريتانيا تعلق الرحلات السياحية الوافدة

نواكشوط/ محمد البكاي/ الخليج 365

أعلنت موريتانيا تعليق كافة الرحلات السياحية الوافدة إلى البلاد، اعتبارا من الجمعة، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، وفق إعلام رسمي.

وبحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، ستحط السبت، طائرة خاصة بدون ركاب في مدينة أطار (شمال) لتمكين مجموعة أولى من السياح، الذين انقضت فترتهم (في البلاد) من العودة إلى وطنهم.

فيما سيتم إجلاء المجموعة المتبقية وفقا لجدولة زمنية عبر مطار نواكشوط الدولي بالعاصمة، وفق المصدر نفسه الذي لم يحدد تاريخا لاستئناف الرحلات.

وبحب مراسل الخليج 365، فإن معظم الرحلات السياحية جوية.

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ومساء الأربعاء، أكد وزير الصحة الموريتاني محمد نذير حامد، خلو بلاده من فيروس كورونا، وذلك بعد ما أثبتت الفحوصات عدم إصابة مشتبه به جرى حجزه إثر عودته من ألمانيا.

وشكلت الحكومة لجنة متعددة القطاعات لمتابعة الوضعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة القادمين إلى البلاد.

وحتى صباح الجمعة، ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا" إلى أكثر من 5 آلاف، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 135 ألفاً، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، وفق معلومات جمعتها الخليج 365 استنادا إلى بيانات رسمية.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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