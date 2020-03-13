إقليم شمالي العراق يسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلن إقليم كردستان شمالي العراق، الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 92 في عموم العراق.

وقالت مديرية صحة محافظة السليمانية (شمال)، في بيان، إنها "شخّصت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

وأوضحت أن "6 أشخاص من المصابين من عائلة رجل توفي مؤخراً بالفيروس، والسابع شخص عائد من إيطاليا، والثامن قادم من قطر".

ودعت المديرية، ركاب الطائرة التي قدمت من قطر وعلى متنها المصاب، إلى "إجراء الفحوصات اللازمة".

بدورها، أفادت وزارة الصحة في حكومة الإقليم، في بيان، أنها تأكدت من إصابة جديدة بالفيروس في محافظة أربيل (عاصمة الإقليم)، لرجل يبلغ من العمر 45 عاماً.

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وبذلك، يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في عموم العراق 92، بضمنها 8 وفيات، و24 حالة تعافٍ.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، سجل العراق أول إصابة بكورونا، كما حدثت أول وفاة في 4 مارس/آذار الجاري.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس الجاري، فضلا عن حظر التنقل بين المحافظات وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ومنع للسفر وحظر دخول لوافدين من 13 دولة.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الجمعة، أصاب "كورونا" أكثر من 135 ألفا في 125 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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