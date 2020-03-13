الدفاع التركية تعلن تحييد إرهابيين اثنين في منطقة "نبع السلام"

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" في منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وأفادت الوزارة، في بيان عبر "تويتر"، بأنه جرى تحييد إرهابيين اثنين حاولا التسلل إلى منطقة "نبع السلام".

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وأكد البيان على استمرار العمليات ضد الإرهابيين بدون انقطاع.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا؛ لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي الـ17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في سوتشي في الـ22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.