"عاصفة التنين".. الدفاع المدني في غزة ينفذ 78 مهمة إنقاذ

غزة / محمد ماجد / الخليج 365
أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الجمعة، تنفيذ 78 مهمة إنقاذ نتيجة أضرار خلفتها "عاصفة التنين".
وقال الدفاع المدني، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "طواقمه نفذت 78 مهمة في جميع محافظات القطاع".
وأضاف أن "المهام تمثلت بإزالة ألواح من الصفيح و11 شجرة سقطت بفعل الرياح الشديدة، وأعمدة كهربائية، وخزانات للمياه"، إضافة إلى إخماد حرائق.
وأشارالدفاع المدني إلى "إصابة إطفائي أثناء تأديته عمله الميداني خلال المنخفض الجوي".
والخميس، لقيت طفلة مصرعها وأصيبت أخرى في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعد سقوط خزان مياه عليهما بفعل الرياح الشديدة الناتجة عن العاصفة التي أطلق عليها خبراء الأرصاد "عاصفة التنين".
وحذر خبراء الطقس والأرصاد الجوية من اشتداد تلك العاصفة، المصحوبة برياح شديدة، وأمطار غزيزة، والتي ضربت منذ الخميس عدة دول بالمنطقة بينها مصر وسلطنة عمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق.
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