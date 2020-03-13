كورونا.. إقليم شمال العراق يعلن حظرا للتجوال بمحافظتين

العراق/ علي جواد/ الخليج 365

أعلن إقليم كردستان شمالي العراق، الجمعة، فرض حظر للتجوال في محافظتي أربيل والسليمانية ليومين، منعا لتفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت وزارة الداخلية في الإقليم، عبر بيان، إن "الحظر سيبدأ من منتصف ليلة الجمعة، لمدة 48 ساعة، داخل مدينتي أربيل والسليمانية".

وأضافت "على الأهالي البقاء بمنازلهم كي تتمكن الفرق الطبية من تأدية مهامها".

وأعلنت السلطات الصحية في إقليم كردستان شمالي العراق، في وقت سابق من الجمعة، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم العراق إلى 92، بضمنها 8 وفيات، و24 حالة تعافٍ.

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وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، سجل العراق أول إصابة بكورونا، كما حدثت أول وفاة في 4 مارس/ آذار الجاري.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس الجاري، فضلا عن حظر التنقل بين المحافظات وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ومنع للسفر وحظر دخول لوافدين من 13 دولة.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الجمعة، أصاب "كورونا" أكثر من 135 ألفا في 125 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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