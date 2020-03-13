كورونا.. الأردن يقرر تعليق الرحلات الجوية مع مصر

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن الأردن، الجمعة، تعليق الرحلات الجوية مع مصر اعتبارا من الإثنين المقبل، كإجراء جديد لمواجهة فيروس "كورونا".

جاء في ذلك في بيان للمتحدث باسم الحكومة الأردنية، أمجد العضايلة، أوردته وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وحسب البيان، فإن القرار يأتي بعد الاتفاق بين حكومة البلدين على تعليق رحلات الطيران في سياق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتقال الفيروس.

وأوضح العضايلة أنه "سيتم تسيير رحلات الطيران خلال الجمعة والسبت والأحد كالمعتاد، لكنها ستتوقف اعتبارا من صباح الإثنين المقبل، وحتى إشعار آخر".

وسابقا أعلن الأردن إغلاق المعابر البحرية مع مصر.

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ولم تسجل المملكة سوى إصابة واحدة بالفيروس لمواطن قدم من إيطاليا، وغادر المستشفى الجمعة؛ ليصبح الأردن خاليا منه.

واتخذت المملكة بدورها العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس؛ إذ قررت منع دخول غير الأردنيين إلى أراضيها خاصة القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية، وعلقت رحلاتها مع إيطاليا.

كما أعلنت إغلاق معابر حدودية برية وبحرية ومنع دخول القادمين من بعض الدول العربية والأجنبية أو السفر إليها.

وحتى الجمعة، أصاب "كورونا" قرابة 140 ألفا في 133 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف و120، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.



وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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