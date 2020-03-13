كورونا.. رئيس الجزائر يرجئ زيارته إلى تونس

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، تأجيل زيارة دولة كان من المقرر أن يجريها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى تونس الأسبوع المقبل، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، عقب مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري.

وكان من المقرر أن يجري تبون، الإثنين والثلاثاء المقبلين، زيارة دولة إلى تونس.



ووفق البيان، قال الرئيس الجزائري، إن "هذا التأجيل يأتي نتيجة الأوضاع الصحية السائدة في الفترة الحالية"، في إشارة إلى تفشي الوباء.

وأكّد حرصه على أن تتم هذه الزيارة في أقرب الآجال بعد تجاوز هذا الوضع الذي يعيشه العالم بأسره، دون تحديد موعد دقيق.

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والخميس، أعلنت وزارة الصحة التونسية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 13.

فيما سجلت الجزائر، باليوم نفسه، حالتي وفاة بكورونا، وارتفاع عدد الإصابات إلى 26 حالة، بحسب وزارة الصحة.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الخميس، أصاب "كورونا" أكثر من 134 ألفا في 126 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا"، الذي انتشر في أغلب دول العالم، إلى 4990، فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 135 ألفاً، وفق معلومات جمعتها الخليج 365 استنادا إلى بيانات رسمية.

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