شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سقوط أمطار على الحرم المكى والمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة مكة المكرمة اليوم، سقوط أمطار وسط أجواء غائمة منذ الصباح، وسط دعوات المتابعين عبر موقع تويتر.

وذكرت قناة العربية، عبر حسابها المخصص للطقس، عبر موقع تويتر:" شهدت مكة المكرمة اليوم أمطار متوسطة وسط أجواء غائمة منذ الصباح..وتشير التوقعات لمزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة".

ونشر حساب إمارة مكة المكرمة، عبر تويتر فيديو لهطول الأمطار على الكعبة المشرفة، وسط دعوات بين رواد تويتر بالخير والبركة وإزاةلة الداء عن بلاد الحرمين والمسلمين وعن الناس أجمعين.

وحذرت الأرصاد السعودية، أمس الخميس، بسقوط أمطار على منطقة مكة المكرمة في كلا من مدن الجموم والطائف و العاصمة المقدسة وبحرة وجدة، مشيرة إلى استمرار الأمطار الرعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنى في مستوى الرؤية، لتستمر حتى السبت 14 /3 /2020.









يشار إلى ان رئاسة شئون الحرمين، اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية للحد والوقاية من فيروس كورونا القاتل، من ضمنها عمليات التطهير والتعقيم للمسجد الحرام وساحاته، موضحة أن 213 عاملا متخصصون لغسل صحن المطاف، يقومون بتنظيفه بكامل مرافقه، 7 مرات كاملا خلال اليوم.

ومن جانب آخر، نفى المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدى اليوم الأربعاء صحة ما تردد، فى مواقع التواصل الاجتماعى، حول اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لمقيمة تحمل الجنسية الصينية بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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وقال الغامدى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إن الحالة التى باشرتها الدوريات الأمنية، الليلة الماضية، كانت لبلاغ عن مشاجرة بين مقيم ومقيمة من الجنسية الصينية نتيجة خلاف داخل إحدى المحلات التجارية؛ نتج عنها إصابة المقيم ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.