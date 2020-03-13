العمل من المنزل.. قرار من تويتر لجميع موظفيها بسبب كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة تويتر شركة تويتر

كتب - عاصم الأنصاري:

طلبت شركة تويتر من جميع موظفيها العالميين البالغ عددهم 4900 موظف العمل من المنزل حتى إشعار آخر، للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19.

وقالت الشركة في تدوينة نشرتها: "نحن نتفهم أن هذه خطوة غير مسبوقة، لكن هذه أوقات غير مسبوقة".

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ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، قالت تويتر "إنها توسع سياستها في جميع أنحاء العالم؛ لأن أولويتها القصوى لا تزال هي صحة الموظفين لديها وسلامتهم، كما لديها أيضًا مسؤولية دعم المجتمعات، والضعفاء، ومقدمي الرعاية الصحية الذين يواجهون هذا الوباء".

وأضافت "تويتر" أنها ستواصل دفع أجور المتعاقدين والموردين والعاملين الساعيين الذين لا يستطيعون أداء واجباتهم أثناء العمل من المنزل، أثناء سريان سياسة العمل من المنزل، كما ستغطي الشركة أيضًا نفقات تأسيس المكاتب المنزلية.

وقالت الشركة إنها ستغطي نفقات الرعاية النهارية الإضافية التي قد يتحملها الوالدان إذا أغلقت دور الرعاية اليومية المعتادة بسبب فيروس كورونا.