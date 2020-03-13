شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو رعاياها فى النمسا وسلوفاكيا وسوليفينا التنسيق من أجل العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالبت السفارة السعودية بفيينا، رعاياها المتواجدين في سوليفينا والنمسا وسلوفاكيا سرعة التنسيق مع الخطوط الجوية السعودية للعودة إلى البلاد خلال فترة السماح، علماً بأن آخر رحلة ستغادر مدينة فيينا ستكون بعد غد الأحد.

وأكدت السفارة -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"- على جميع رعاياها المتواجدين في تلك الجمهوريات بالمبادرة بالتسجيل عبر موقع وزارة الخارجية (فنار) mofa.gov.sa للتواصل معهم في الحالات الطارئة، وذلك حرصاً من السفارة على سلامة المواطنين وإلحاقاً لما نشر سابقاً بشأن اتباع الإرشادات الصادرة من الدول المضيفة، والإجراءات الوقائية المتبعة بشأن فيروس كورونا الجديد.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت اليوم الجمعة، عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لمواطن كان مخالطًا لحالة مصابة أعلن عنها سابقاً، وهو معزول فى منشأة صحية فى مدينة الرياض. وأن الحالة الثانية لمقيم قادم من البرتغال عبر تركيا، وتم عزله في منشأة صحية فى مدينة الرياض.

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وقالت وزارة الصحة : إن الحالة الثالثة لمواطنة قادمة من إيران عبر سلطنة عمان، ومعزولة حاليًا فى منشأة صحية فى الأحساء. وإن الحالة الرابعة لمواطنة قادمة من تركيا عبر لبنان، حيث قضت فى لبنان 5 أيام، وكانت لديها أعراض من ليلة وصولها إلى لبنان، بعد أن قضت قبلها 6 أيام فى تركيا، وقد تم عزلها في منشأة صحية فى مدينة جدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالتين الخامسة والسادسة لمواطنتين سعوديتين قادمتين من العراق، وهما معزولتان فى الحجر الصحى فى محافظة القطيف، وهما من دون أعراض.

وأضافت الوزارة أن هناك 11 حالة إصابة جديدة من الجنسية المصرية، وهم موجودون فى الحجر الصحى فى مكة المكرمة، وليس لديهم أعراض، وهم من المجموعة ذاتها، المخالطة للزائر المصرى، التى أعلن عنها خلال الأيام الماضية.

وذكرت أنه بإضافة حالات الإصابة الـ 17 الجديدة، يصبح مجموع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة 62 حالة، جميعها موجودة في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة. كما أعلنت الصحة أمس عن تعافي أول حالة إصابة من فيروس كورونا الجديد.