شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تفرض العزل الصحى14 يوما على كل القادمين من كافة دول العالم بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات التونسية فرض العزل الصحي 14 يوما إجباريا على كل القادمين إلى أراضيها من كافة دول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد. Advertisements وذكر المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة شكري حمودة، اليوم /الجمعة/، أن قرار تونس فرض العزل الذاتي الصحي لمدة نحو أسبوعين على الوافدين على أراضيها القادمين من جميع بلدان العالم دون استثناء، جاء إثر إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة عالمية"، مبينا أن هذا القرار يهدف إلى التصدي لأي أخطار لتسرب العدوى بعد تفشي الفيروس في العديد من الدول. وأشار إلى أن تصنيف فيروس "كورونا" "جائحة عالمية"، من قبل منظمة الصحة العالمية، يعني أنه وباء عالمي يشمل كافة أنحاء العالم ويفرض على كل البلدان تطبيق إجراء العزل الصحي الذاتي لمدة 14 على كافة المسافرين الوافدين عليها.

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