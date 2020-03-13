شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن خلوه من فيروس كورونا بعد شفاء المصاب الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت فضائية سكاى نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها، أن الأردن أعلن خلوه من فيروس كورونا بعد شفاء المصاب الوحيد بالفيروس ومغادرته المستشفى.

أعلنت قناة العربية الإخبارية، خبر عاجل، الحكومة الأردنية قررت بوقف السفر إلى لبنان وسوريا وغلق المعابر البحرية مع مصر بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدا تطبيق العمل باشتراط خلو من فيروس كورونا للقادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، اعتبارا من يوم السبت المقبل 14 مارس.

وبحسب وكالة "عمون"، قرر وزير الداخلية الأردنى سلامة حماد بدء العمل باشتراط شهادة خلو من فيروس كورونا للقادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا، اعتبارا من يوم السبت المقبل 14 مارس.

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وأرسل الوزير الأردنى كتابا إلى مدير الأمن العام، يبلغه فيه قراره، مؤكدا أنه دون إبراز هذه الشهادة يمنع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول.

وبين أن وزارة الصحة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأردنيين القادمين من فرنسا وإسبانيا وألمانيا ممن لا يحملون الشهادة الصحية المطلوبة.

يذكر أن رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني أعلن أن بلاده قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا. وكتب رئيس الوزراء على حسابه على تويتر "بسبب انتشار فيروس كورونا بإيطاليا قررت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات القادمة من الديار الإيطالية وإليها وذلك إلى حين صدور إشعار آخر".