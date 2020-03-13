طرابلس.. إصابة 3 مدنيين بقصف صاروخي لمليشيات حفتر

وليد عبد الله / الاناضول



أعلنت حكومة الوفاق الليبية، الجمعة، إصابة ثلاثة مدنيين نتيجة سقوط قذائف صاروخية على العاصمة طرابلس، مصدرها مليشيات حفتر.

جاء ذلك في بيان، نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، عبر صفحته على "فيسبوك".

وأوضح البيان إن القصف استهدف منطقة طريق الشوك جنوبي طرابلس، وأن المصابين نقلوا لتلقى العلاج.

وأظهرت صور نشرها المركز الإعلامي، الأضرار التى خلفتها قذائف صواريخ غراد اطلقتها ليلة الخميس ميليشيات حفتر، وسقطت على منازل المدنيين في منطقة سوق الجمعة.

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والخميس، أعلنت الحكومة مقتل طبيبين وإصابة ثالث ومرافق لهم بجروح خطيرة، إثر استهداف ميلشيات حفتر، سيارتهم بالرصاص بالطريق الساحلي في محيط مدينة القره بوللي (50 كلم شرق طرابلس).

وتتواصل انتهاكات حفتر، لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية ـ روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

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