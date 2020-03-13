إصابة 19 فلسطينيا خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة شمالي الضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب 19 فلسطينيا، بجراح وحالات اختناق، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان وجدار الفصل، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها تعاملت مع 19 إصابة خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية (شمال)، بينها إصابتان بالرصاص المطاطي، و17 بحالات اختناق.

وأوضح البيان أنه جرى تقديم العلاج ميدانيا لجميع الإصابات.

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بدوره، قال مراد اشتوي، منسق لجان المقاومة الشعبية في بلدة كفر قدوم، للأناضول، إن مواجهات اندلعت إثر تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان في البلدة.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع في تفريق المسيرة.

وينظم يوم الجمعة من كل أسبوع مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية.

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