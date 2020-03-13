مطالبة حقوقية للضغط على إسرائيل لحماية المعتقلين الفلسطينيين من كورونا

غزة / محمد أبو دون / الخليج 365



طالب مركز حقوقي، الجمعة، إسرائيل لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لحماية المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، من خطر الإصابة بفيروس "كورونا".

جاء ذلك في رسالةٍ عاجلة، بعثها مركز حماية لحقوق الإنسان الواقع مقره في مدينة غزة، للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تهتم بمتابعة شؤون المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأوضح المركز أنّ إدارة مصلحة السجون قامت مؤخراً، بعزل عدد من المعتقلين الفلسطينيين؛ نتيجة الاشتباه بإصابة بعض السجانين بفيروس "كورونا"، الأمر الذي يُنذر بخطر حقيقي قد يصيب السجون.

ولفت في رسالته إلى أنّ السلطات الإسرائيلية لا زالت تتقاعس حتى هذا الوقت، عن القيام بالإجراءات الاحترازية العاجلة بشكل جدي؛ لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون والمعتقلات.

وطالب الجهات الدولية بالضغط على إسرائيل؛ لأجل اتخاذ التدابير الوقائية لحماية المعتقلين الفلسطينيين من فيروس "كورونا"، وأكّد على ضرورة تزويدهم بمواد التعقيم اللازمة.

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وفي ذات السياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، عن أنّ إدارة سجن (عسقلان) الإسرائيلي عزلت 19 أسيراً و15 سجاناً، بعد اكتشاف إصابة طبيب نفسي إسرائيلي بفيروس (كورونا) كان في السجن قبل عدة أيام وقام بفحص مجموعة من الأسرى لمعرفة أوضاعهم النفسية.

وبيّنت الهيئة أنه بعد ثبوت إصابة الطبيب الإسرائيلي بالفيروس، قامت إدارة السجن بعزل الأسرى والسجانين بشكلٍ فوري، من دون أن تقوم باتخاذ أي خطوات وقائية، علماً أنه حتى اللحظة لم تعرف طبيعة الأسرى، إن كانوا مدنيين أو أمنيين.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 5 آلاف معتقل ومعتقلة، بينهم قرابة 200 طفل، و700 معتقل يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم أكثر من 200 يعانون من أمراض مزمنة، وهم من ذوي المناعة الصحية المتدنية، بحسب نادي الأسير.

وحتى، الجمعة، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، إلى 126 إصابة.

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