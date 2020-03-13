لبنان.. ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 77

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 77 حالة، عقب تسجيل أربع إصابات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "مجموع الحالات المثبتة مخبريا بلغ 77 حالة مصابة بفيروس كورونا".

وأضافت أنها "شخصت حالة لموظفة في الإدارة المركزية التقطت العدوى من أحد أقربائها".

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وتابعت أن الوزارة تقوم باتباع الإجراءات اللازمة لعزلها وتحديد المخالطين خارج وداخل الوزارة وجمع العينات ووضع المخالطين في الحجر الصحي المنزلي".

والخميس سجل لبنان، ثالث حالة وفاة بـ"كورونا" في مستشفى المعونات في مدينة جبيل شمال العاصمة بيروت.

وحتى الخميس، أصاب "كورونا" قرابة 133 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.