تأجيل جميع مباريات دوري الأبطال والدوري الأوروبي

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان اليوم الجمعة أنه قرر تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقررة في الأسبوع المقبل بسبب كورونا.
وأضاف الاتحاد القاري “في ضوء التطورات الجارية نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19 في أوروبا والقرارات التي اتخذتها حكومات مختلفة فقد تقرر تأجيل جميع مباريات بطولتي الأندية الأوروبية المقررة في الأسبوع المقبل.”
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