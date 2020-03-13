وقف جميع مباريات الدوري الانجليزي بسبب كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت الأجهزة المسؤولة عن كرة القدم في انجلترا في بيان مشترك اليوم الجمعة إنها قررت وقف جميع بطولات الدوري في انجلترا بما في ذلك الدوري الممتاز حتى الرابع من إبريل المقبل بسبب فيروس كورونا.

وأضاف البيان “عقب اجتماع لكافة الأطراف اليوم تقرر وبالاجماع وقف مباريات الدوري الممتاز حتى الرابع من إبريل”.